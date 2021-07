पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक, ऑक्सीजन सपोर्ट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता

UP Former CM Kalyan Singh on life support system health update- यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह (Kalyan Singh) का हालत पहले से काफी नाजुक बनी हुई है। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। वह पिछले काफी समय से लखनऊ पीजीआई में भर्ती हैं।