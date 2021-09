छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यूपी सरकार का ने बदला नियम, आवेदन से पहले देनी होगी यह जानकारी, ट्रांजेक्शन फेल होने पर भी मिलेगी छात्रवृत्ति

UP Governemnt New Rules for Scholarship To Preevent Fraud- उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए नियमों को शामिल किया है। समजा कल्याण विभाग एनआईसी के माध्यम से ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जिसमें प्रमाणपत्रों का लाइव मिलान होगा।