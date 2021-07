साढे चार साल में 50 पीसीएस अफसरों पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, 30 अधिकारी पहुंचे जेल

UP Government action against corruption sent many officers behind bars- उत्तर प्रदेश में पिछले साढ़े चार सालों में योगी सरकार (Yogi Government) ने 40 से ज्यादा पीसीएस अफसरों (PCS Officers) पर शिकंजा कसा है। सूबे में एंटी करप्शन टीम ने पिछले साढ़े चार साल में छोटे कर्मचारियों से लेकर अफसरों तक कार्रवाई की है।