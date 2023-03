UP में इलेक्ट्रिक कार पर नहीं लगेगा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क, इतने साल के लिए बढ़ाया गया समय

No tax on Electric Vehicles in UP: प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्ट्रिक वेहिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 में प्रदेश में ईवी की खरीद पर 100 फीसदी टैक्स में छूट दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आादित्यनाथ।