तीन साल से एक ही जगह तैनात कर्मचारी हटाए जाएंगे, पति-पत्नी के सरकारी नौकरी में होने पर एक जिले में मिलेगी तैनाती

UP Government decision employees posted for 3 years will be removed-योगी सरकार नए सिरे से तबादला नीति (Transfer) लागू करने जा रही है। योगी सरकार की जारी नई ट्रांसफर नीति के मुताबिक तीन साल से एक ही जगह पर तैनात कर्मचारी अब हटाए जाएंगे।