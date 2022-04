24 हजार नौकरियों का कैलेंडर जारी, 10 विभागों को जारी हुआ परीक्षा से लेकर ज्वाइनिंग लेटर देने का कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन में 10 हजार नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने चयन वर्ष 2022-23 की सीधी भर्ती से संबंधित पदों का भर्ती प्रस्ताव 31 मई से पहले भेजने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका कैलेंडर जारी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन में 10 हजार नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने चयन वर्ष 2022-23 की सीधी भर्ती से संबंधित पदों का भर्ती प्रस्ताव 31 मई से पहले भेजने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपी में छह महीने में समूह 'ग' के 24,178 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 8 मई से 18 सितंबर के बीच परीक्षाएं होंगी। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 विभागों को परीक्षा से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में प्रदेश में कार्मिकों के पटल परिवर्तन की प्रभावी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2022 में 14 लिखित परीक्षाएं आयोजित कराएगा।

