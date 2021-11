योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब इन मकानों की होगी फ्री रजिस्ट्री

UP Government Decision Registry of These Houses Made Free- उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने प्राइवेट बिल्डरों के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। अब बिल्डरों को ऐसे मकान की रजिस्ट्री फीस नहीं देनी होगी जो कमजोर आय वर्ग के लिए बनाए जाएंगे।