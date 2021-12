योगी सरकार का तोहफा, पांचवां और छठवां वेतनमान पाने वालों का भी बढ़ाया डीए

प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य कर्मचारियों और पूर्ण कालिक कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारक जिन्हें अभी छठवां और पांचवां वेतनमान मिल रहा है, पहली जुलाई से उनका महंगाई भत्ता (डीए) भी बढ़ा दिया है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को लगातार तोहफे दे रही है। इसी क्रम में यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य कर्मचारियों और पूर्ण कालिक कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारक जिन्हें अभी छठवां और पांचवां वेतनमान मिल रहा है, पहली जुलाई से उनका महंगाई भत्ता (डीए) भी बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने इस बारे में सोमवार को ही शासनादेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों को बढ़े डीए का नकद भुगतान दिसंबर के वेतन के साथ किया जाएगा जबकि एरियर जीपीएफ खाते में जमा होगा।

