दशहरा से पहले मनरेगा कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, मानदेय बढ़ा, 24 दिन के लिए मिलेगा आकस्मिक अवकाश

UP Government Increases Honorarium Of MANREGA Workers- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने त्योहारी सीजन में दशहरा और दिवाली (Diwali) से पहले मनरेगा मजदूरों (MANREGA Workers) को बड़ा तोहफा दिया है। मनरेगा कर्मियों के वेतन में इसी माह वृद्धि की घोषणा है।