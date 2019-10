UP Board स्टूडेंट्स के लिए आई सबसे बड़ी खबर, ये लोग नहीं दे पाएंगे परीक्षा!, सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ. उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा (UP Board) के परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। 14 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राएं 10वीं (10th Board Exam) रेगुलर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यूपी बोर्ड ने न्यूनतम और अधिकतम (Minimum And Maximum) आयु सीमा (Age Limit) निर्धारित करने के लिए शासन (सरकार) को प्रस्ताव भेजा है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। इस नियम तहत छात्र की उम्र न्यूनतम 14 और अधिकतम 18 वर्ष होनी चाहिए। शासन की मंजूरी के बाद बोर्ड अगले सत्र (Next Academic Session) से इस फैसले पर पूरी तरह से मुहर लग सकती है।

वहीं प्राइवेट छात्रों के लिए इस आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी। उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता है। माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड में इस बदलाव के बाद नकल माफियाओं पर नकेल कसेगी। गौरतलब है कि अभी तक यूपी बोर्ड में आयु सीमा को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी, जिससे अधिक आयु के छात्र और छात्राएं आसानी से परीक्षा दे रहे थे। यह नियम इस बार ही लागू हो सकता है।

जानकारी के मुताबिक अधिक आयु के छात्र-छात्राओं के परीक्षा में शामिल होने को लेकर लगातार बोर्ड को शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद परीक्षार्थी के लिए न्यूनतम 14 साल और अधिकतम 18 साल का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक शासन ने इस प्रस्ताव पर पूछा है कि ऐसी व्यवस्था देश के किन-किन राज्यों में लागू है। जिसके बाद बोर्ड ने इससे संबंधित जानकारी भेज दी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। जिसके बाद आयु सीमा की बाध्यता को अगले सत्र से लागू कर दिया जाएगा।