UP New Excise Policy: शराब के दाम को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लाइसेंस फीस में होगा यह बदलाव

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब शराब महंगी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति (New Excise Policy) जारी की है। इसका लक्ष्य राज्य सरकार को राजस्व मुहैया कराना, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को अपने उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करना है। नई आबकारी नीति के तहत राज्य में शराब के दाम तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन लाइसेंस फीस साढ़े सात प्रतिशत से बढ़ जाएगी। शराब की आपूर्ति भी केवल कांच की बोतलों में होगी।

