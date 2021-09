तीन महीने में प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का योगी सरकार का निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

UP Government order to make the state's roads pothol free- यूपी सरकार (UP Government) ने यूपी की सड़कों को साफ और गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से अभियान का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों को गांव और शहर दोनों जगह की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। le free in 3 months-