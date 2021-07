पूर्वांचल के पांच गांवों को रेल सुविधा से जोड़ेगी यूपी सरकार, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू

UP Government railline gift to villages of purvanchal district by 2025- यूपी को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का तोहफा देने के बाद योगी सरकार (UP Government) अब यूपी के छोटे शहरों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़े रखने की कोशिश कर रही है। इसलिए योगी सरकार ने तय किया है कि यूपी के पांच शहरों के गावों को ट्रेन की सुविधा से जोड़ा जाएगा।