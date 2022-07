स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त सामान: माता पिता के अकाउंट में पैसा भेजेगी Yogi सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। जिसमें सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा लाभ मिल सकेगा। इसमें कक्षा एक से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को सीधे उनके खाते में पैसा भेजने की व्यवस्था की गई है। जिससे वो स्कूल की ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, इत्यादी खुद से खरीद सकेंगे।

यूपी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट निर्णय में जिन प्रमुख 9 प्रस्तावों को पास किया है। उनमें डीबीटी योजना भी है। जिसके ज़रिए स्कूलो में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के अकाउंट में पैसा भेजने की तैयारी की जा रही है। जिससे अब बिचौलियों को हटाने मे सहायता मिलेगी।

File photo of UP Primary Schools on DBT