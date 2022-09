शहद का व्यापार सिखाएगी सरकार, मधुमक्खी पालने की मुफ्त ट्रेनिंग, आज ही करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने प्लान तैयार किया है। जिससे हर कोई अब खुद का बिजनेस कर सकता है। सहारनपुर, बस्ती, प्रयागराज में इसकी प्रशिक्षण देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसकी शुरुआत 16 सितंबर से हो रही है, ये ट्रेनिंग 15 दिसंबर तक दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए तथा वैज्ञानिक ढंग से मौन पालन के लिए ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है। जिसे औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर व बस्ती एवं अधीक्षक राजकीय उद्यान, प्रयागराज में 16 सितम्बर, 2022 से 15 दिसम्बर, 2022 तक 03 माह (90 दिवसीय) का प्रशिक्षण सत्र का आरम्भ किया जायेगा। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण आर.के. तोमर ने बताया कि यह प्रशिक्षण विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।

Symbolic Pics of Honey bee busines in up