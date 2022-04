मदरसा शिक्षा में होने जा रहे बड़े बदलाव, खत्म होंगे 5339 शिक्षकों के पद

मदरसों में दीनी तालीम देने वाले 5339 शिक्षकों के पद चरणवार तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे। मदरसों में कुल 8129 शिक्षकों के पद हैं जिनमें से 6455 पद आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के रहेंगे। 558 प्रधानाचार्य के पद हैं।

योगी सरकार मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव करने जा रही है। मदरसों में दीनी तालीम देने वाले 5339 शिक्षकों के पद चरणवार तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे। मदरसों में कुल 8129 शिक्षकों के पद हैं जिनमें से 6455 पद आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के रहेंगे। 558 प्रधानाचार्य के पद हैं। इन पर सरकार हर साल 866 करोड़ रुपये खर्च करती है। इतने बड़े खर्च के बावजूद मदरसों में छात्र संख्या लगातार घट रही है। इसका मुख्य कारण ऐसे विषयों को पढ़ाया जाना है जिस कारण बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में अपना 100 प्रतिशत नहीं दे पाते और सफल भी नहीं होते। इन समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम में अहम बदलाव करने जा रही है।

