योगी सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों के खाते में फिर डाले जाएंगे रुपये, मुफ्त मिलेगा राशन

एक बार फिर बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार बीते साल की तरह इस साल फिर मजदूरों और गरीबों की वित्तीय सहायता (UP Government will Help Poors) करेगी। सरकार ने फैसला किया है कि फिर से श्रमिकों और गरीबों के भरण/पोषण के लिये उनके खातों में भत्ता और मुफ्त राशन वितरित (Give Money in Bank Account and Free Ration) किया जाएगा।