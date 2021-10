आठवीं तक के छात्रों के अभिभावकों के खाते में पैसे भेजेगी यूपी सरकार, जानिये क्या है छात्रों के लिए नई स्कीम

UP government will send money to account of parents- उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और पूर्व माध्‍यमिक विद्यालयों के पहली से आठवीं कक्षाओं तक के छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग के लिए उनके अभिभावकों के खाते में धनराशि उपलब्ध कराएगी।