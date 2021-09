अब यूपी सरकार नहीं सिलवाएगी बच्चों के यूनिफॉर्म, 1.60 करोड़ छात्रों के खाते में भेजे जाएंगे 17 करोड़

UP Government will Transfer 17 crore to 1.60 crore Students Accounts-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Basic Education Council) की ओर से संचालित प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार (UP Government) अब यूनिफॉर्म नहीं सिलवाएगी। अभिभावकों को खुद ही अपने बच्चे के यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और बैग खरीदने होंगे।