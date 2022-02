CAA प्रोटेस्ट: सुप्रीम कोर्ट का UP सरकार को आदेश- प्रदर्शनकारियों से ज़ब्त संपत्ति लौटाएं और नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू करें

CAA प्रोटेस्ट: सुप्रीम कोर्ट का UP सरकार को आदेश- प्रदर्शनकारियों से ज़ब्त संपत्ति लौटाएं और नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू करें

उत्तर प्रदेश में संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से जब्त की गई संपत्ति यूपी में वापस लौटाई जाएगी। दरअसल, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने दिसंबर 2019 में भेजे गए तोड़फोड़ की भरपाई के लिए नोटिस वापस ले लिया है। कोर्ट ने अब तक की गई वसूली को लौटाने (रिफंड) के आदेश दिए हैं। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार को नए कानून के तहत कार्रवाई करने की आजादी दी है। कोर्ट ने नए कानून के तहत बने क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद दोबारा वसूली के आदेश दिए हैं।

UP Government withdraw Notice to Seize Property of CAA Anti Protestors