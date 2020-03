कोविड-19 : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राहत कोष में दी इतनी धनराशि

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सहित देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। काम-धंधा बंद होने से लोगों के पास रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने गरीबों व श्रमिकों के लिए कई पैकेज की घोषणा की है। साथ ही लोगों से आगे बढ़कर दान देने की अपील की है। अब तक कई दानवीर आगे आये हैं। इनमें अब एक नया नाम जुड़ गया है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए और पीएम केयर्स फंड के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए अपनी एक महीने की सैलरी सीएम फंड में देने की घोषणा की है। इससे पहले भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने भी अपना एक महीने का वेतन केंद्रीय राहत कोष, तो दूसरे महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने एक करोड़ की सहायता विधायक निधि के माध्यम से की है।

