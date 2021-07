नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एसजीपीआई पहुंचकर लिया हालचाल

UP Governor Anandiben Patel meet EX CM Kalyan Singh in SGPGI- उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता व यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह (Kalyan Singh) से एसजीपीआई (SGPGI) में मुलाकात की। 89 वर्षीय कल्याण सिंह चार जुलाई से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें सांस लेने की तकलीफ के चलते हाई प्रेशर ऑक्सीजन मास्क (नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन) पर रखा गया है।