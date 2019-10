Weather Alert : मौसम विभाग ने यूपी के इन जिलों में दी बारिश की चेतावनी, सर्दी की दस्तक को लेकर भी किया अलर्ट

लखनऊ. पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित यूपी के कई जिलों में भले ही बारिश थम गई है, लेकिन मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले कुछ घंटों में कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी लखनऊ में बुधवार को दिन की शुरुआत बारिश से हुई। सुबह तड़के शुरू हुई बारिश (UP Weather) ने लोगों को तरबतर कर दिया। दिन चढ़ते ही बारिश तो थम गई, लेकिन आसमान में काले-काले बादल छाये रहे। इसके चलते लखनऊ में न्यूनतम पारा 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग (IMD Alert) ने अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है।

लखनऊ आंचलिक विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि मानसून अभी भी सक्रिय है, जिसके चलते अक्टूबर में ही लोगों के ठंडक का अहसास होने लगा है। नवम्बर आते-आते यह ठंडक और बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिनों लगातार हुई बारिश ने लोगों को ठंडक का अहसास करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते रात में घरों में लोगों ने कूलर व एसी चलाना कम कर दिया है। हल्के गरम कपड़े भी बाहर निकल आये हैं।

इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में बुधवार को बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें प्रतापगढ़, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, जौनपुर, सुलतानपुर, जौनपुर, अंबेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, जालौन, झांसी, औरैया, बांदा, हमीरपुर, रायबरेली, फतेहपुर, अमेठी, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, चित्रकूट, कौशाम्बी, फर्रुखाबाद, इटावा, संत रविदासनगर, शाहजहांपुर, आजमगढ़, लखीमपुर-खीरी, कन्नौज, मैनपुरी और कानपुर जिले शामिल हैं।

Meteorological Centre, Lucknow: Rain&lightning very likely to occur today (valid up to 09:00 hrs. IST) at isolated places over Pratapgarh, Barabanki, Bahraich, Sitapur,Balrampur, Ayodhya,Gonda,Prayagraj,Jaunpur,Sultanpur,Ambedkarnaga,Basti,Sant Kabir Nagar dists&adjoining areas.