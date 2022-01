स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद राज्यमंत्री रजनीकान्त का Yogi Adityanath सरकार से इस्तीफा, BJP ने दिया जवाब

राज्य मंत्री और श्रम बोर्ड के सदस्य रजनीकांत मौर्य ने भी अपनी पूरी टीम के साथ इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। वही सूचना है कि रजनीकान्त मौर्या भी अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास गए हैं। जबकि भाजपा ने उनके जाने पर जवाब जारी कर दिया है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद इस बार सबसे बड़ा झटका भाजपा को पिछले दो दिनों में लगा है। जहां एक दिन पहले पश्चिमी यूपी से विधायक ओपी शर्मा ने इस्तीफा देकर सपा जॉइन की है। वहीं आज दोपहर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने इस्तीफा देकर अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया है। इस बड़े झटके से भाजपा उबर नहीं पाई थी कि दे शाम राज्य मंत्री और श्रम बोर्ड के सदस्य रजनीकांत मौर्य ने भी अपनी पूरी टीम के साथ इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। वही सूचना है कि रजनीकान्त मौर्या भी अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास गए हैं। वहीं भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्या को 'अंधेरा और केशव मौर्य को उजाला बताते हुए ट्वीट किया है।

