Video: UP के मंत्री ने शिवलिंग के पास धोए हाथ! सपा और कांग्रेस ने साधा निशाना

लखनऊPublished: Sep 04, 2023 10:02:33 am Submitted by: Sanjana Singh

Minister Satish Sharma washed his hands near Shivling: यूपी के राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में मंत्री शिवलिंग के पास हाथ धोते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बाराबंकी(Barabanki) के पौराणिक लोधेश्वर महादेवा मंदिर(Lodeshwar Mahadev Temple) का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री(Minister of State for Food and Logistics) शिवलिंग के पास हाथ धोते दिखाई दे रहे हैं। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। यह वायरल वीडियो 27 अगस्त का बताया जा रहा है।