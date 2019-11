लखनऊ. योगी आदित्यनाथ सरकार में महिला कल्याण राज्यमंत्री व सरोजनीनगर से बीजेपी विधायक स्वाति सिंह की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। धोखाधड़ी मामले में फंसे अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआइआर को लेकर सीओ कैंट को धमकाने के कथित मामले का ऑडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वाति सिंह को तलब किया है। शनिवार को सीएम योगी ने मंत्री को फटकार लगाते हुए 40 मिनट तक उनकी क्लास लगाई और डीजीपी ओपी सिंह से पूरे मामले की 24 घंटे में लिखित रिपोर्ट भी मांगी है। ऐसा पहली बार नहीं है, जब मुख्यमंत्री ने स्वाति सिंह की क्लास लगाई है। इससे पहले बीयर बार के उद्घाटन मामले में उनकी किरकिरी हो चुकी है। इसके अलावा अवैध वसूली के कथित मामले से भी वह सरकार की किरकिरी करा चुकी हैं। मुख्यमंत्री की नाराजगी को देखते हुए चर्चा है कि डीजीपी की रिपोर्ट में अगर मंत्री दोषी पाई जाती हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि उनका मंत्रिपद भी छिन जाये।

मायावती-दयाशंकर गालीकांड से सुर्खियों में आईं स्वाति सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव में उतरीं और राजधानी के सरोजनीनगर से विधायक चुनी गईं। योगी मंत्रिपरिषद में उन्हें राज्यमंत्री के तौर महिला कल्याण विभाग का प्रभार मिला। कुछ ही दिनों बाद बीयर बार के उद्घाटन के लेकर वह विवादों में घिर गईं। तब मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। गौरतलब है कि 20 मई 2017 को स्वाति सिंह राजधानी के गोमतीनगर में जालौन की अपनी एक मित्र के बियर बार का उद्घाटन किया था। कार्यक्रम में उनके पति दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। हालांकि, तब स्वाति सिंह ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उन्होंने केवल एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह ऑडियो

सोशल मीडिया पर मंत्री स्वाति सिंह का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने पर सीओ कैंट को धमका रही हैं। इस ऑडियो में मंत्री स्वाति सिंह सीधे तौर पर सीओ को एफआइआर खत्म करने की हिदायत देती हुई सुनाई दे रही हैं। साथ ही सीओ से मिलने की बात कर रही हैं। डीजीपी ने लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी से वायरल ऑडियो से संबंधित पूरी रिपोर्ट मांगी है। वायरल आ़डियो स्वाति सिंह का बताया जा रहा है।

Chief Minister Yogi Adityanath summoned state Minister swati singh earlier today after a purported audio clip of Swati Singh threatening a police officer in Lucknow went viral. CM has asked for a report from the DGP in 24 hours. (file pics) pic.twitter.com/3bXFUzGmRC