CM Yogi के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा: डिप्टी CM केशव से छिना PWD, बृजेश पाठक की बढ़ी ज़िम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है। जिसमें दो डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव मौर्य समेत कुल 52 मंत्री हैं। इसमें 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही अब मंत्रियों के विभागों पर चर्चाएँ तेज हैं। वहीं सूत्रों की मानें तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य को इस बार सिंचाई और जल शक्ति मंत्रालय मिलना तय है। जबकि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को लोक निर्माण विभाग के साथ नगर विकास विभाग का दायित्व मिल सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक मुहर शाम 7 बजे के बाद योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद ही किया जाएगा। डिप्टी सीएम के अलावा 16 कैबिनेट मंत्रियों, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्यमंत्रियों के विभागों पर भी आज ही फैसला होगा।

File Photo of CM Yogi and Deputy CM Keshav with Brijesh Pathak