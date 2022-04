MLC Election: कड़ी सुरक्षा के बीच एमएलसी चुनाव जारी, चिरईगांव विकास खंड बूथ पर अब तक मात्र तीन वोट, जानिए क्या है स्थिति

Uttar pradesh MLC Election Update: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का मतदान जारी है। बूथों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। चिरईगांव में मात्र अब तक तीन वोट ही पड़े।

यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए आज यानी 9 अप्रैल को वोटिंग जारी है. 27 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए कुल 739 पोलिंग बूथ पर वोटिंग चल रही है। बता दें कि लगभग 1 लाख से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है शाम 4 बजे तक चलेगा। चुनाव के नतीजे 12 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटों पर पहले ही जीत तय मानी जा रही है। वहीं अन्य सीटों पर बीजेपी की सपा से कड़ी टक्कर होने के आसार हैं।

