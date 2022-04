भाजपा के नाम एक और रिकार्ड, विधान परिषद में 68 एमएलसी, जानिए किसके पास अब कितनी सीट

Uttar Pradesh Mlc Election Result 2022: उत्तर प्रदेश में विधासभा चुनाव में भाजपा ने 36 में से 33 सीटें जीत ली हैं। 40 साल बाद ऐसा हुआ कि प्रचंड बहुमत से परिषद में 100 सदस्यों में से 68 बीजेपी के सदस्य होंगे।

विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली भाजपा ने विधान परिषद के चुनाव में भी परचम लहराया है। भाजपा ने 36 में से 33 सीटें जीत ली हैं। दो सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। जबकि एक सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को विजय मिली है। चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ हो गया। उसका एक भी प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर सका। 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध जीत चुके थे। कांग्रेस और बसपा ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। 33 सीटों की जीत के साथ ही भाजपा का विधान परिषद में पूर्ण बहुमत हो गया है। 100 सदस्यों वाले सदन में भाजपा के 68 सदस्य हो गए हैं।

UP Mlc Election Result BJP Won with new Record know About Seats