UP Nagar Nikay Chunav 2023: चुनाव नतीजों के बाद Twitter पर आई Memes और Jokes की बाढ़

लखनऊPublished: May 13, 2023 05:25:58 pm Submitted by: Shivam Shukla

UP Nagar Nikay Chunav 2023: ट्विटर पर सुबह से ही #UP Nikay Chunav टॉप ट्रेंड कर रहा है. ट्विटर पर मीम्स और जोक्स (Memes And Jokes) वायरल हो रहे हैं।

UP Nagar Nikay Chunav 2023: यूपी में निकाय चुनाव वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से जारी है। रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 17 नगर निगम सीटों पर आगे चल रही है। ट्विटर पर सुबह से ही #UP Nikay Chunav टॉप ट्रेंड कर रहा है. ट्विटर पर मीम्स और जोक्स (Memes And Jokes) वायरल हो रहे हैं।