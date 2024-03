New Airport Of UP: उत्तर प्रदेश के लोगों को हवाई सफर का सपना पूरा कर रही योगी सरकार

लखनऊ
Published: Mar 12, 2024

UP New Airport :उत्तर प्रदेश के लोग अब हवाई सफर कर रहे हैं। योगी सरकार प्रदेश के लोगों के हवाई सफर का सपना पूरा कर रही है। 10 मार्च को ही पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों (आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़ और मुरादाबाद) में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और दो दिनों में ही यहां सारी फ्लाइट फुल होकर जा रही हैं। (UP New Airport 2024) इस पर सीएम योगी ने भी खुशी जाहिर की है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक क्रियाशील एयरपोर्ट वाला प्रदेश है और ये 5 नए एयरपोर्ट यहां पर लोगों उड़ान की चाहत को नए पंख देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

सीएम योगी ने भी किया उल्लेख



(Yogi government ) सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए नए एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी में आज देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। प्रधानमंत्री जी ने परसों आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। सोमवार से ही वायु सेवा उन एयरपोर्ट्स पर प्रारंभ हो चुकी है और यह पूरी तरह फुल होकर जा रही है। मालूम हो कि इन शहरों से 19 सीटर विमान उड़ान भर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन सभी विमानों की सीटें फुल होकर जा रही हैं। देखते ही बन रहा है लोगों का उत्साह



जो फ्लाइट इन नए एयरपोर्ट्स से अब तक शुरू की गई हैं, उनमें लखनऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ से लखनऊ,लखनऊ से अलीगढ़, अलीगढ़ से लखनऊ, लखनऊ से श्रावस्ती, श्रावस्ती से लखनऊ, लखनऊ से चित्रकूट और चित्रकूट से लखनऊ की फ्लाइट्स शामिल हैं। ये सभी फ्लाइट्स निर्धारित यात्रियों को लेकर रवाना हो रही हैं। ( air service) हवाई सफर के लिए इन जिलों के लोगों के उत्साह को देखते हुए एविएशन इंडस्ट्री भी उत्साहित है और जल्द ही डिमांड के अनुसार इन जिलों से कुछ और नई फ्लाइट्स का भी संचालन किए जाने की संभावना है। पढ़ना जारी रखे