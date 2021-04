UP Panchayat Election Third Phase: पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग, कई जगह हिंसा, गोली और लाठी डंडे चले

UP Panchayat Election Third Phase: यूपी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 20 सीटों पर मतदान (Third Phase Polling) हुआ। इस दौरान कई जगह हिंसा की खबरें आयीं। जमकर फायरिंग हुई, लाठी-डंडे चले और प्रशासन की गाड़ियों पर भी पथराव हुआ। मतपेटिका लूटने की कोशिश की गई और मतदान केन्द्रों पर तोड़फोड़ भी हुई।