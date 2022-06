यूपी पुलिस की Social मीडिया पर पहल ने कर दिया बड़ा काम, जुम्मे पर हिंसा टली

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को हुई जुम्मे की नमाज शांति पूर्ण तरीके से निपट गई। इस दौरान किसी भी जिले में कोई हिंसा देखने को नहीं मिली। यूपी पुलिस की ओर से इसे एक बड़ी सफलता बताया गया। जिसमें धर्म गुरुओ के साथ सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं का विशेष योगदान रहा।

उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज पर शुरू हुई हिंसा दूसरे शुक्रवार को शांत दिखी। इसका श्रेय यूपी पुलिस ने युवाओं की सोशल मीडिया पर सक्रियता को दिया। यूपी पुलिस ने शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज से पहले ही सोशल मीडिया पर हर जिले में लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की थी। जिसका असर ये हुआ की किसी भी प्रकार से कोई हिंसा जुम्मे के बाद भी देखने को नहीं मिली।

UP Police on Social Media on Jumme Namaj