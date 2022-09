यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्रेमी पुलिस कर्मियों के लिए जारी की सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन

New social media guidelines For UP Police

लखनऊ Updated: September 13, 2022 01:05:18 pm

यूपी पुलिस का सोशल मीडिया प्रेम किसी से छुपा नहीं है। आए दिन यूपी पुलिस का कोई कर्मचारी यहां तक कई अधिकारी भी सोशल मीडिया पर अपने कारनामों और अपने हुनर का बना वीडियो पोस्ट कर देते है। और मिले लाइक से खुश होते हैं। पर इस सोशल मीडिया प्रेम से युपी पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया के प्रेमी पुलिस कर्मचारियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर कोई पुलिस कर्मी इस गाइडलाइन से इतर गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। समझाने के बाद भी न मानने पर नौकरी भी जा सकती है।

