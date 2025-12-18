UP Scam: कारीगर प्रशिक्षण में 6 करोड़ का घपला, उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक हटाए गए, जांच कमेटी गठित

शासन का मानना है कि उनके कार्यकाल में विभागीय नियमों का उल्लंघन हुआ,प्रशिक्षण कोष का भुगतान अनियमित तरीके से किया गया,सरकारी धन के दुरुपयोग की स्थिति बनी। इसी आधार पर उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया गया। जांच कमेटी गठित, कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। शासन ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी भुगतान प्रक्रिया की जांच करेगी। संबंधित फाइलों और दस्तावेजों का परीक्षण करेगी। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तय करेगी सूत्रों का कहना है कि जांच के दायरे में अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी आ सकते हैं, जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है।