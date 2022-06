यूपी में अब स्मार्ट होंगे स्कूल, एक जुलाई से स्कूलों में बड़े बदलाव

UP School Update: उत्तर प्रदेश के अब स्कूल स्मार्ट होंगे। यहां न केवल स्मार्ट तरीके से पढ़ाई होगी बल्कि बच्चों को भी एक्सपर्ट बनाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अब 25 हजाक स्कूल स्मार्ट होंगे। स्कूलों को डिजिटल इनिशिएटिव से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कोविड के बाद पढ़ाई के बदले पैटर्न ने इसकी जरूरत को और बढ़ा दिया है। इसलिए, अपर प्राइमरी और कंपोजिट स्कूलों को भी इन सुविधाओं से लैस किए जाने की तैयारी है। मौजूदा शैक्षिक सत्र में 18 हजार अपर प्राइमरी स्कूलों को चिह्नित कर उनकी सूची सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को भेज दी गई है। निर्देश हैं कि अगले 15 दिनों में स्कूलों में कमरे चिह्नित करने से लेकर सुरक्षा समेत अन्य उपायों की जांच कर उसकी रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाए।

UP School become smart from 1st July