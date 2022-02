आज से खुल रहे स्कूल, बच्चों को भेजने से पहले यह बरतें सावधानी

राज्य के गृह सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से इसके लिए रविवार को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि 8वीं से ऊपर के स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाएगा। 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला आगे लिया जाएगा।

Updated: February 07, 2022 09:50:26 am

कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए विभिन्न राज्यों में स्कूल का खुलना जारी है। इसी क्रम में सोमवार 7 फरवरी से उत्तर प्रदेश में भी स्कूल खुल रहे हैं। राज्य के गृह सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से इसके लिए रविवार को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि 8वीं से ऊपर के स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाएगा। 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला आगे लिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज में कक्षाओं का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद भी कुछ अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से घबरा रहे हैं। उनके मन में बार-बार यही सवाल है कि बच्चे कैसे स्कूल में अपनी केयर करेंगे और कहीं किसी के संपर्क में आने से उनमें संक्रमण का खतरा न बढ़ जाए। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावक क्या सावधानी बरत सकते हैं।

Up School reopen Precautions for children safety before sending school