पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. बलिया हत्याकांड का मुख्य आरोपित धीरेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने लखनऊ जनेश्वर मिश्र पार्क के पास उसे दो अन्य आरोपितों के साथ पकड़ा। कोर्ट में सरेंडर की सूचना के बाद सतर्क हुई एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। तीन दिन पहले धीरेंद्र सिंह ने सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से वह फरार था। पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने फरार आरोपियों के विरुद्ध 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। आरोपियों के विरुद्ध रासुका व गैंगस्टर कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस की 12 टीमें 50 हजार के ईनामी धीरेंद्र सिंह को जगह-जगह तलाश रही थीं। अब तक इस मामले में धीरेंद्र के दो भाई देवेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह के साथ 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें पांच नामजद हैं।

15 अक्टूबर को बलिया जिले की ग्राम सभा दुर्जनपुर व हनुमानगंज की कोटे की दो दुकानों के आवंटन के लिए पंचायत भवन में खुली बैठक बुलाई गई थी। एसडीएम बैरिया सुरेश पाल, सीओ चंद्रकेश सिंह, बीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह और रेवती थाने का पुलिसबल भी मौजूद थी। आरोप है कि इसी दौरान विवाद होने पर धीरेंद्र सिंह ने जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी। इसके बाद वह भाग निकला था। मामले में एसडीएम और सीओ को निलंबित भी कर दिया गया था।

Dhirendra Singh & his accomplices were arrested from Lucknow today. They're being questioned at an undisclosed location. Arms recovered from the possession of his accomplices. STF is gathering more information on the weapons used at the time of the incident: IG STF Amitabh Yash https://t.co/WaR8i7TKxS