अलीगढ़, बहराइच, बलरामपुर समेत प्रमुख जिलों में PFI के दर्जनों उन्मादियों को STF ने उठाया, 3 भागने में सफल

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से देश भर में अराजकता फैलाने का सुनियोजित तरीका अपनाने वाले संगठन पीएफ़आई और उससे जुड़े हुए अनुसांगिक सहायक संगठनों पर प्रतिबंध के बाद अब उसके सदस्यों की गिरफ्तारी तेज हो गई है। साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बीते चौबीस घंटों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से दर्जनों पदाधिकारियों की गिरफ्तारी एसटीएफ़ के द्वारा की गई है। इसमें अलीगढ़, बहराइच, आजमगढ़, बलरामपुर जैसे जिलों से कई प्रमुख सांगठानिक लोगों को एसटीएफ़ ने उठाया है।

Updated: September 29, 2022 11:20:10 am

भारत सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पीएफ़आई और उससे जुड़े हुए कुछ संगठनों को प्रतिबंधित करने की जानकारी मीडिया में दी गई। जिससे जांच एजेंसियां तेजी से सक्रिय हो गई और उससे जुड़े हुए लोगों को अलग अलग जगहो से पूछताछ के लिए उठाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जबकि प्रतिबंध की सूचना मिलते ही इससे जुड़े हुए नेता और उन्मादी घर छोडकर भाग गए हैं, जबकि कई प्रमुख सदस्यों को भागने की तैयारी के दौरान ही एसटीएफ़ ने उठा लिया है। जिसमें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से पीएफ़आई के प्रदेश में सोशल मीडिया हेड, बहराइच में इसके जिला अध्यक्ष, बलरामपुर से प्रमुख नेता जैसे लोगों को उठाया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि स्थानीय स्तर पर पुलिस ने करने से इंकार कर दिया है। लेकिन एसटीएफ़ से जुड़े सूत्रो के अनुसार ऐसे दर्जनों नेताओं सदस्यों को भागने से पहले ही पूछताछ के लिए उठा लिया गया है।

File photo of PFI Flag to show Banned by GOI