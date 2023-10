यूपी एसटीएफ ने PET परीक्षा में पकड़े ब्लूटूथ डिवाइस वाले मुन्ना भाई

लखनऊPublished: Oct 28, 2023 07:55:28 pm Submitted by: Ritesh Singh

PET परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, कई केंद्र बनाए गए है। और केन्द्रो की कड़ी निगरानी भी की जा रही है।

PET परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस

UP STF के माध्यम से PET परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग करने वाले मुन्ना भाई एवं सॉल्वर गिरफ्तार किए गए है। जिनके नाम नीचे दिये गए है। 1. सुजीत कुमार पुत्र श्याम बहादुर

Roll No 00445447 Reg No 30304816988 परीक्षा केंद्र - माउंट लिटेरा जी स्कूल उन्नाव