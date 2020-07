UP Top News : न किसी को फंसाया जाएगा और न दोषियों को छोड़ेंगे, कानपुर कांड पर बोले एडीजी, यूपी में 40 हजार के करीब कोरोना पॉजिटिव

लखनऊ : कानपुर कांड पर बोले एडीजी- न किसी को फंसाया जाएगा और न दोषियों को छोड़ेंगे, विकास दुबे के घर से बरामद हुई पुलिस से लूटी गई AK-47 रायफल, 50 हजार का ईनामी शशिकांत गिरफ्तार, अभी भी फरार हैं 11 अभियुक्त, ट्रांजिट रिमांड पर आज विकास दुबे के करीबी गुड्डन त्रिवेदी को कानपुर लेकर आएगी पुलिस

अयोध्या : नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का विवादित बयान- नेपाली थे भगवान राम, असली अयोध्या काठमांडू में, भड़का संत समाज, इकबाल अंसारी बोले- हनुमान जी को गुस्सा आया तो नक्शे से गायब दिखेगा नेपाल, उधर- धम्म सेना ने राम जन्मभूमि परिसर में मांगी जमीन

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक 18 जुलाई को, एजेंडे को अंतिम रूप देने में जुटे पदाधिकारी, मंदिर निर्माण के लिए 24 स्थानों से लिए जा रहे हैं मिट्टी के सैंपल

लखनऊ : कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह की सदस्यता मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई आज, विधानसभा से याचिका खारिज, अदिति बोलीं- मैं कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता, कुछ गलत नहीं किया

लखनऊ : यूपी में 40 हजार के करीब कोरोना पॉजिटिव, प्रयागराज में पूर्व आईजी व सम्भल में पूर्व शिक्षक ने कोरोना से तोड़ा दम, उधर- गोरखपुर में लइया-चना खाने से 10 लोग हुए कोरोना संक्रमित

आगरा: कोरोना संक्रमित होने के शक में युवती को कंबल में लपेटकर रोडवेज बस से फेंका, मौत के महीने भर बाद दर्ज एफआइआर, दिल्ली महिला आयोग की नोटिस के बाद मामला आया सामने

लखीमपुर-खीरी : दलित रेप पीड़िता ने की खुदकुशी, धमकी दे रहा आरोपित का परिवार गिरफ्तार, सुसाइड नोट में युवती ने लिखा प्रताड़ित होकर कर रही हूं आत्महत्या

There are total 21 accused in the case, of which 4 have been arrested while 6 accused, inclduing Vikas Dubey, killed during police proceedings in different incidents: Prashant Kumar, UP ADG Law & Order. #KanpurEncounter pic.twitter.com/eAK4ASFy01