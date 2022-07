बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर बने गड्ढे में गिरी कार, बाइक की टक्कर से कांवड़िए की मौत

UP Short News: हाल ही में बने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में बने गड्ढे में जा गिरी। वहीं, कन्नौज में एक कांवडिये को बाइक से टक्कर लगने से मौत हो गई।

औरैया. नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर हादसों का सफर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह चित्रकूट की तरफ जा रही कार 256 नंबर एक्सप्रेस-वे पर बने गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कार सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि अनुज पांडे निवासी हिसार हरियाणा अपनी मां के साथ चित्रकूट के मानिकपुर तहसील क्षेत्र में मामा के निधन होने पर जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार औरैया जिले में 256 नंबर एक्सप्रेस-वे पर पहुंची। तभी अचानक से सड़क में बने लंबे चौड़े गड्डे में जा गिरी।

UP Top News: Car fell into a pit on Bundelkhand Expressway, kanwariya died due to bike collision