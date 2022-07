UP Top News: नदी में डूबने से तीन किशोरों की मौत और जौनपुर में सोने के सिक्कों से भरा मिला लोटा

UP news: उत्तर प्रदेश की खबरें संक्षेप में-

सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके में नदी में दोस्तों के साथ नहाने के लिए गए चार किशोर अचानक डूब गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में तीन किशोरों की मौत हो गई। एक का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक अन्य किशोर की तलाश जारी है। रविवार को थाना क्षेत्र के ग्राम कनरखी के पास बहने वाली गोबरहिया नदी में तीन बच्चों के शव दिखने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस काफी देर तक शिनाख्त करती रही जिसके बाद जानकारी मिली कि रामपुर मथुरा निवासी अमित (14), ललित (12) व श्यामसुंदर (11) रविवार सुबह रामपुर मथुरा के पास गोबरहिया नदी में नहाने गए थे। नहाते वक्त अचानक गहरे पानी मे चले गए।

UP Top News Four Your Youth Drowned in River and people got Gold Coin in Jaunpur