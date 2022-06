UP Top short News: अब महिलाओं के हाथों में होगी रोडवेज बसों की स्टीयरिंग, ऐसे बन सकती है ड्राइवर

UP Top News: उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें पढ़ें संक्षेप में-

यूपी रोडवेज बसों की स्टीयरिंग थामे कोई महिला दिखे तो हैरान न हों, क्योंकि बस चलाने वाली महिला ड्राइवरों का प्रदेश का पहला बैच तैयार हो गया है। इसमें 21 ड्राइवर शामिल हैं। इन्हें कौशल विकास मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के विकास नगर स्थित मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 24 महीनों की ट्रेनिंग दी गई है। अब हल्के और भारी वाहनों को चलाने में निपुण इन महिलाओं को रोडवेज के प्रदेश के अलग अलग डिपो में इसी महीने के अंत में तैनाती दी जाएगी। इन्हें इनके गृह जनपद के डिपो में 17 महीने तक बसों को चलाने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें बतौर संविदा चालक रोडवेज में भर्ती कर लिया जाएगा।

Now Women will drive Roadways Buses in UP