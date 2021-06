UP tourist places to open from 16 June. किसी इमारत में एक बार में सिर्फ 100 लोग ही जा सकेंगे.

लखनऊ. UP tourist places to open from 16 June. उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थल (UP tourism) एक बार फिर सैलानियों से गुलजार होंगे। 16 जून से सभी पर्यटन स्थल (tourist places) कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) के साथ खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीते दो महीने से कोरोना के कारण सभी पर्यटन स्थल बंद चल रहे हैं। इससे जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। अब जब पूरा प्रदेश अनलॉक (Unlock) हो गया है, ऐसे में पर्यटन स्थलों को भी खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। बीते वर्ष लॉकडाउन के बाद जिन शर्तों के साथ पर्यटन स्थल खुले थे, उसी तर्ज पर इस बार भी इन्हें खोला जा सकता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि किसी भी इमारत में एक बार में 100 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे।

नियम तय किए जा रहे-

बीते वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी पर्यटन स्थलों के लिए गाइडलाइन्स जारी की जा सकती है। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग इसमें सबसे जरूरी है। अन्य नियम भी तय किए जा रहे हैं। ये नियम सरकार द्वारा अनलॉक के लिए जारी दिशानिर्देशों के तहत बन रहे हैं। फिलहाल जो आंकलन लगाया जा रहा है, उसके अनुसार, नए नियमों के तहत पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों व पर्यटकों के समूह के घूमने के लिए समय सीमा तय की जा सकती है। मुमकिन है, उन्हें एक या दो घंटे ही घूमने दिया जाए। एक वक्त में अधिकतम सौ लोगों को ही प्रवेश करने की इजाजत दी जा सकती है। पर्यटन स्थलों में गाइड, वहां आ रहे पर्यटकों को कोविट से बचाव के लिए भी जागरूक करेंगे।

रोजगार हो रहा प्रभावित-

प्रदेश के पर्यटन ठप होने के कारण लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। बंदी की वजह से टूर एंड ट्रैवेल एजेंसियों, होटल, गाइड, इक्का-तांगा, कैफेटेरिया वरेस्तरां संचालकों की कमाई पूरी तरह से बंद पड़ी है। लेकिन जैसे प्रदेश के सभी जिले अब अनलॉक हो गए हैं, लोगों को उम्मीद है कि पर्यटन स्थल खुलने से पर्यटन उद्योग पटरी पर आएगा और उनकी आमदनी होगी।