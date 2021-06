यूपी अनलॉक में मिली और छूट, 21 जून से खुलेंगे मॉल्स और रेस्टोरेंट, नाइट कर्फ्यू में भी छूट

UP Unlock. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) संक्रमण नियंत्रण में आग गया है। ऐसे में सरकार ने अनलॉक (Unlock) में थोड़ी और छूट देने का ऐलान कर दिया है।