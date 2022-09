UP में बिजली चोरी की परेशानी होगी छू-मंतर, जनता को मिलेगा अधिकार

उत्तर प्रदेश में यदि आप किसी कारणवश घर के बाहर गए हैं और आपकी गैर-मौजूदगी में बिजली चोरी का मामला सामने आया हो, या घर में रहते हुए भी आप बिजली चोरी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इससे बचने के लिए जरूरत होगी, तो केवल सबूत की। यदि आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं या फिर कहीं बिजली चोरी होने का मामला देख रहे हैं, तो सबूत के माध्यम से आप प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्वदेशी माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप के माध्यम से घरों में हो रही बिजली चोरी को लेकर माफी माँगी है। इसके उपाय के रूप में जनता को अवगत कराते हुए कहा है कि, विद्युत चोरी की प्राथमिकी, विभाग द्वारा पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर की जाती है, साथ ही यदि ऐसा कोई प्रकरण आपके संज्ञान में हो तो अवगत कराएं उसकी जांच करवाते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आपको बताते चलें कि, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भारतीय सोशल मीडिया एप कू के साथ करार हुआ है। जिसमें वो सरकार की प्रचार और प्रसार नीतियों को बढ़ावा देंगे।

Symbolic pics of HT line to show power corporation of uttar pradesh