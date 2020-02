यूपी विधानसभा की इन दो सीटों पर जल्द हो सकते हैं उपचुनाव, जानें- किसकी गई विधायकी और कब होंगे चुनाव

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने मंगलवार को बांगरमऊ के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने की जानकारी दी। 20 दिसंबर 2019 को दुष्कर्म के मामले में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसी दिन से उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। वहीं, जन्मतिथि विवाद के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खां का निर्वाचन रद्द कर दिया है। संभावना है कि राज्य चुनाव आयोग जल्द ही इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। हालांकि, अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इससे पहले हत्या के एक पुराने मामले में हमीरपुर सदर से बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी।

कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के बांगरमऊ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायकी जीते थे। दुष्कर्म के आरोप तय होने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था और अब उनकी सदस्यता रद्द होने का ऐलान भी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक जिस तारीख से कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाई गई, उसी दिन से उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। इस फैसले के साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि सेंगर अब कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

Uttar Pradesh Legislative Assembly Secretariat: The seat from where MLA Kuldeep Singh Sengar was elected from - Bangarmau of Unnao district, is declared vacant from 20th December 2019 onward.



