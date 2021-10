विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव मोड में प्रियंका गांधी, इस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव, लखनऊ में बना रहीं मुख्यालय

UP Vidhansabha Chunav Priyanka Gandhi Can Contest from This Seat- कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) भी पिछले काफी समय से एक्टिव हैं। खीरी जिले में हुई हिंसक घटना के बाद किसानों के लिए न्याय की आवाज उठाने के बाद एक बार फिर प्रियंका गांधी प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गई हैं।

लखनऊ. UP Vidhansabha Chunav Priyanka Gandhi Can Contest from This Seat. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) में अलग-अलग दलों के प्रमुख नेता एक्टिव मोड में हैं। वहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) भी पिछले काफी समय से एक्टिव हैं। खीरी जिले में हुई हिंसक घटना के बाद किसानों के लिए न्याय की आवाज उठाने के बाद एक बार फिर प्रियंका गांधी प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गई हैं। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू (Ajay Kumar Lallu), प्रमोद तिवारी (Pramod Tiwari), आराधना मिश्रा मोना (Aradhana Mishra Mona) समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया।

चुनावी संग्राम में कूदीं प्रियंका

विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी पूरी तरह चुनावी मोड में हैं और वे लगातार दौरे कर रही हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी दोपहर एक बजे राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका गांधी खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। वे पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकती हैं। इनमें एक सीट वाराणसी की हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट का चयन होना बाकी है। लखनऊ स्थित शीला कौल के बंगले को प्रियंका के वॉर-रूम में बदला जा रहा है।

कौल निवास कांग्रेस चुनाव मुख्यालय घोषित

प्रियंका गांधी का स्टाफ दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट कर रहा है। 14 नवंबर को विधिवत रूप से कौल निवास को कांग्रेस चुनाव मुख्यालय घोषित कर दिया जाएगा। अगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महिला वोटर्स को लुभाने के लिए 33 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा कर सकती है।

