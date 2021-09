प्रियंका वाड्रा 10 सितंबर को आएंगी लखनऊ, 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देंगी धार

UP Vidhansabha Chunav Priyanka Gandhi on Two Day Visit to Lucknow- कांग्रेस (Congress) की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) 10 और 11 सितंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर प्रियंका गांधी दो दिवसीय दौरे पर पार्टी संगठन के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगी।